ВСУ разворовали и уничтожили музей Нестора Махно в Гуляйполе

Украинские военные уничтожили здание музея Махно прежде чем оставить Гуляйполе.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные разграбили музей Нестора Махно в Гуляйполе при отступлении из этого населённого пункта. Также они уничтожили и само здание музея.

«Музей Нестора Махно был уничтожен военнослужащими ВСУ. Перед этим они вывезли оттуда все ценное, а затем разрушили здание, чтобы оно не досталось нам, российским войскам», — цитирует РИА Новости стрелка группировки войск РФ «Восток» с позывным «Татарин».

Незадолго до этого Зеленский присвоил Гуляйполю звание города-героя.

Напомним, взятие Гуляйполя стало главным предновогодним подарком Запорожской области от бойцов группировки «Восток». Город в ожесточенных боях заняли и зачистили 27 декабря от ВСУ воины 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. О деталях операции читайте здесь на KP.RU.

После этого российское Минобороны показало кадры боев за населенный пункт Гуляйполе.