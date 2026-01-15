«Музей Нестора Махно был уничтожен военнослужащими ВСУ. Перед этим они вывезли оттуда все ценное, а затем разрушили здание, чтобы оно не досталось нам, российским войскам», — цитирует РИА Новости стрелка группировки войск РФ «Восток» с позывным «Татарин».