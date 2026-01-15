Ричмонд
Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Дежурные силы ПВО уничтожили один БПЛА над одним из районов Воронежской области, опасность атаки беспилотников в региона отменена, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 00.24 мск четверга. Она продлилась около шести часов.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе (в Воронежской области — ред.). Ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Гусев в Telegram-канале.

