Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 00.24 мск четверга. Она продлилась около шести часов.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе (в Воронежской области — ред.). Ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Гусев в Telegram-канале.
