На СВО под Новый год погиб омич из села Троицкое

Земляки простятся с ним 17 января.

Источник: Комсомольская правда

На СВО под Новый год погиб житель села Троицкое Омского района Никита Зайкин. Трагическую новость сообщила на своей странице во «Вконтакте» местная администрация.

Семья Зайкиных переехала в Троицкое в 2011 году. Здесь Никита окончил среднюю школу и поступил в Пермский государственный военный институт на специальность инженера.

«Активный, целеустремленный, смелый и отзывчивый, Никита блистал в спорте и рукопашном бое, а его талант игры на гитаре радовал друзей и близких», — говорится в сообщении.

На СВО Никита Зайкин ушел добровольцем, служил в ВДВ, в звании лейтенанта командовал мотострелковым взводом.

Прощание с бойцом состоится 17 января в 11:00 в ДК Троицкого поселения по адресу улица Новая, 36 а.

Администрация поселения и редакция выражают глубокие соболезнования родным и близким героя.