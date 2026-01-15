На СВО под Новый год погиб омич из села Троицкое

На СВО под Новый год погиб житель села Троицкое Омского района Никита Зайкин. Трагическую новость сообщила на своей странице во «Вконтакте» местная администрация.
Семья Зайкиных переехала в Троицкое в 2011 году. Здесь Никита окончил среднюю школу и поступил в Пермский государственный военный институт на специальность инженера.
«Активный, целеустремленный, смелый и отзывчивый, Никита блистал в спорте и рукопашном бое, а его талант игры на гитаре радовал друзей и близких», — говорится в сообщении.
На СВО Никита Зайкин ушел добровольцем, служил в ВДВ, в звании лейтенанта командовал мотострелковым взводом.
Прощание с бойцом состоится 17 января в 11:00 в ДК Троицкого поселения по адресу улица Новая, 36 а.
Администрация поселения и редакция выражают глубокие соболезнования родным и близким героя.