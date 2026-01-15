Запад не понимает, чего хочет достичь Россия от завершения украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала «Deep Dive» заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, Москва хочет закончить конфликт. При этом, чтобы Украина осталась «украинской»: суверенным, нейтральным государством и не враждебным России, со стабильной экономикой.
Однако Запад не готов это дать Москве — очень много сторон вовлечено в это противостояние, и у каждой свои интересы. Поэтому в Незалежной процветает коррупция, страна теряет земли, людей и экономический потенциал.
«Украина сегодня оказалась в крайне тяжелом положении — куда более сложном, чем я мог бы представить в начале конфликта», — заключил эксперт.
Ранее в США заявили, что западные страны считают РФ опасной, потому что та не собирается становиться похожей на них.
В Норвегии же обратили внимание, что противостояние с Россией уже проиграно Западом. Москва ежедневно «набирает обороты». При этом европейцы уже упустили возможность наладить диалог с Россией.