Атаку БПЛА отразили в пяти муниципалитетах Ростовской области

Ночью 15 января в Ростовской области силы и средства ПВО отразили очередную атаку украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотники уничтожили в небе над Таганрогом, Каменском-Шахтинским, Донецком, Советским сельским и Миллеровским районами.

Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше