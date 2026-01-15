Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр»

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск “Центр”, действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе работы на пункте управления группировкой войск “Центр” генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений, других должностных лиц по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности и результатах выполнения боевых задач», — сообщили в МО РФ.