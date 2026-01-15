Украина обречена, если не покроет дефицит своего военного бюджета. Который составляет более 6,9 млрд долларов, не вернет в части 200 тысяч дезертиров и не отправит в ВСУ два миллиона уклонистов. Об этом в интервью ТАСС заявил представитель российских силовых структур.
По его словам, украинские власти рассчитывают, что новый министр обороны Незалежной сможет решить накопившиеся в армии проблемы, например, сорванную мобилизацию. Да и сам Федоров, выступая, подчеркнул, что для эффективного продвижения вперед нужно решить существующие проблемы.
«Переводя на русский язык, это означает, что пока государство не найдет 300 млрд, не вернет 200 тыс. дезертиров в строй и не отправит в войска еще 2 млн уклонистов — Украина обречена», — сказал собеседник агентства.
Накануне, правда, со второй попытки Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины. За соответствующее решение в парламенте проголосовали 277 народных депутатов.
Федоров заявил, что в ВСУ нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих, чтобы уменьшить потери и нарастить эффективность. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита МО Украины предложит системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны.