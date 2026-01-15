В России назвали три условия выживания Украины: какие проблемы нужно решить Киеву

Украина обречена, если не покроет дефицит своего военного бюджета. Который составляет более 6,9 млрд долларов, не вернет в части 200 тысяч дезертиров и не отправит в ВСУ два миллиона уклонистов. Об этом в интервью ТАСС заявил представитель российских силовых структур.