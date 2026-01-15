Ричмонд
Мобильный интернет ограничили в Самарской области из-за угрозы атаки БПЛА

Самарцам рассказали, что делать при ограничениях мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области утром 15 января наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Напомним, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. В таких случаях мобильный интернет ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов.

