Герасимов заявил о наступлении российских войск в зоне спецоперации

Герасимов: Войска РФ ведут наступление практически на всех направлениях СВО.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о масштабном наступлении российских войск в зоне специальной военной операции. Соответствующее заявление прозвучало в ходе работы на командном пункте группировки «Центр», действующей на днепропетровском направлении.

«Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях», — сказал Герасимов.

По его словам, боевики ВСУ не считаются с потерями, пытаясь остановить наступление. Бойцы ВС РФ уничтожают противника в Константиновке и развивают наступление после взятия Красноармейска и Димитрова.

Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны Российской Федерации заявил, что Вооруженные силы (ВС) России находятся на подъеме, в отличие от украинской армии, в которой процветает дезертирство. Он подчеркнул, что все стоящие перед российской обороной задачи будут выполнены.

