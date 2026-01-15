Герасимов: Российские войска сорвали планы ВСУ остановить наступление

Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что группировка «Центр» сорвала попытки ВСУ остановить российское наступление на днепропетровском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ по итогам его рабочей поездки в зону СВО.
Герасимов проверил выполнение боевых задач частями группировки. Он отметил, что командование ВСУ стремится любой ценой остановить продвижение российских войск.
По его словам, эти планы были сорваны благодаря мужеству российских военнослужащих и слаженной работе штабов. Герасимов подчеркнул уверенное руководство командиров на всех уровнях.
Также начальник Генштаба констатировал, что наступление продолжается практически на всех направлениях. Соответствующее заявление он сделал в ходе работы на командном пункте группировки «Центр».