На Украине гребут даже зеков с гепатитом: пленный ВСУ рассказал о принудительной мобилизации

Пленный ВСУ рассказал, что его насильно мобилизовали с гепатитом C.

Источник: Комсомольская правда

Пленный боевик ВСУ Владимир Лобанов заявил, что его принудительно мобилизовали, несмотря на наличие тяжелых заболеваний. Об этом сообщило российское Министерство обороны, опубликовавшее видео с признаниями военнослужащего.

По словам Лобанова, у него есть 22-летний тюремный стаж и диагноз гепатит С. Он утверждает, что показывал военкомату документы о негодности к службе, но его все равно отправили в часть.

Практически сразу его распределили в учебный центр в Черниговской области, а затем в 25-ю бригаду. Во время первой же боевой задачи его группа понесла потери от огня минометов.

Лобанов рассказал, что после этого он с сослуживцами укрылся в разбитом здании. Поняв безысходность положения, они добровольно сдались в плен российским военным.

Ранее пленный ВСУ Сергей Лях считает, что конфликт на Украине можно было бы завершить за сутки, если бы украинские депутаты лично побывали на линии боевых действий.