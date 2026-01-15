На Украине гребут даже зеков с гепатитом: пленный ВСУ рассказал о принудительной мобилизации

Пленный боевик ВСУ Владимир Лобанов заявил, что его принудительно мобилизовали, несмотря на наличие тяжелых заболеваний. Об этом сообщило российское Министерство обороны, опубликовавшее видео с признаниями военнослужащего.
По словам Лобанова, у него есть 22-летний тюремный стаж и диагноз гепатит С. Он утверждает, что показывал военкомату документы о негодности к службе, но его все равно отправили в часть.
Практически сразу его распределили в учебный центр в Черниговской области, а затем в 25-ю бригаду. Во время первой же боевой задачи его группа понесла потери от огня минометов.
Лобанов рассказал, что после этого он с сослуживцами укрылся в разбитом здании. Поняв безысходность положения, они добровольно сдались в плен российским военным.
