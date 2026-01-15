«Выслеживают вертолеты ВСУ»: В Германии пожаловались на неуязвимость новых российских «Гераней»

Модернизированные российские дроны стали гораздо сложнее для перехвата и уничтожения. Это усложняет использование Украиной вертолетов. На это пожаловалось немецкое издание Spiegel.
Ударные российские беспилотники — одни из самых опасных видов оружия в украинском конфликте, отмечает издание.
«Россия, по всей видимости, развертывает новую версию своих беспилотников Герань с турбореактивными двигателями. Это может позволить войскам РФ выслеживать украинские вертолеты», — указывается в материале.
Более того, технологическая доработка БПЛА позволила увеличить скорость беспилотников практически в два раза в сравнении с другими моделями.
Ранее Запад и Киев запаниковали — Россия начала запускать по целям на Украине рекордное число ударных дальнобойных беспилотников «Герань».
Западные СМИ отметили также, что войска России получают преимущество над ВСУ за счет оснащения дронов «Герань» ракетами «Игла». Украинские офицеры уже предупредили экипажи своих самолетов о новой угрозе.