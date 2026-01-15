Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО: в Генштабе подвели первые итоги январского наступления

Герасимов отчитался об освобождении 300 кв. км территории за две недели января.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался об успехах российских войск за первые две недели января. По его данным, в ходе широкомасштабного наступления освобождено восемь населенных пунктов, а под контроль взято более 300 квадратных километров территории.

«За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 кв. км территории», — заявил Герасимов в ходе работы на командном пункте группировки «Центр» на днепропетровском направлении.

Группировка «Север» заняла Гробовское и Комаровку. На Купянском направлении войска «Запада» ликвидируют подразделения ВСУ на восточном берегу реки Оскол и завершают установление контроля над Купянском-Узловым.

На юге группировка «Юг», взяв Северск, продвигается к Славянску, одновременно ведя бои в Константиновке. Войска группировки «Восток», установив контроль над Гуляйполем и осуществив переправу, наступают в Запорожской и Днепропетровской областях. Соединения группировки «Днепр» продвигаются к Запорожью, заняв Белогорье и Новобайковскую.

Наиболее ожесточенные бои, по словам Герасимова, ведутся на участке группировки «Центр», где после ликвидации блокированной группировки ВСУ и взятия Красноармейска и Димитрова продолжается наступление.

Прежде начальник Генштаба констатировал, что наступление продолжается практически на всех направлениях.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше