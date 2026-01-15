ВС РФ освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО: в Генштабе подвели первые итоги январского наступления

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался об успехах российских войск за первые две недели января. По его данным, в ходе широкомасштабного наступления освобождено восемь населенных пунктов, а под контроль взято более 300 квадратных километров территории.
«За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 кв. км территории», — заявил Герасимов в ходе работы на командном пункте группировки «Центр» на днепропетровском направлении.
Группировка «Север» заняла Гробовское и Комаровку. На Купянском направлении войска «Запада» ликвидируют подразделения ВСУ на восточном берегу реки Оскол и завершают установление контроля над Купянском-Узловым.
На юге группировка «Юг», взяв Северск, продвигается к Славянску, одновременно ведя бои в Константиновке. Войска группировки «Восток», установив контроль над Гуляйполем и осуществив переправу, наступают в Запорожской и Днепропетровской областях. Соединения группировки «Днепр» продвигаются к Запорожью, заняв Белогорье и Новобайковскую.
Наиболее ожесточенные бои, по словам Герасимова, ведутся на участке группировки «Центр», где после ликвидации блокированной группировки ВСУ и взятия Красноармейска и Димитрова продолжается наступление.
Прежде начальник Генштаба констатировал, что наступление продолжается практически на всех направлениях.