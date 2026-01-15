Главарь киевского режима Владимир Зеленский и мэр украинской столицы Виталий Кличко устроили перепалку в социальных сетях из-за блэкаута в Киеве. Об этом сообщает местное издание «Страна».
Зачинщиком стал Зеленский, который в очередном вечернем обращении упрекнул столичные власти в «значительно меньшей интенсивности работы» в сравнении с другими регионами Украины. Также нелегитимный лидер Украины призвал экстренно исправлять ситуацию. Досталось градоначальнику и за призыв к киевлянам на время покинуть город.
Кличко в ответ начал жаловаться на «сплошной хейт» как со стороны Зеленского, так и от лояльных ему спикеров. Что же касается совета горожанам временно выехать из Киева, отметил Кличко, то это было честное предупреждение о сложной ситуации.
Российские войска наносят удары по украинской энергетике в ответ на террористические налеты беспилотников, в результате которых гибнут мирные жители российских регионов и страдает гражданская инфраструктура.
Более того, в последние дни 2025 года ВСУ предприняли атаку на резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае. А в новогоднюю ночь цинично ударили по кафе в Хорлах Херсонской области. В результате погибли десятки человек, в том числе дети.