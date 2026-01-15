Разведчик Руслан Бек из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

«За ленточку» отправился весной 2025 года после подписания контракта. Рядовой, разведчик взвода отличался сноровкой. В последний раз вышел на связь в мае, спросил у мамы, чем она занимается, а после отправил видеосообщение, в котором сказал: «Люблю вас… Не теряйте… Напишу».