Разведчик Руслан Бек из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 26 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции погиб Руслан Бек из Эхирит-Булагатского района. Как сообщил мэр Геннадий Осодоев, жизнь бойца оборвалась в июне 2025, ему было 26 лет.

Герой родился в многодетной семье, после окончания девяти классов устроился на работу, попутно получая среднее образование в вечерней школе в поселке Усть-Ордынском. После перебрался в Иркутск, устроился на заправку, ездил на вахты.

«За ленточку» отправился весной 2025 года после подписания контракта. Рядовой, разведчик взвода отличался сноровкой. В последний раз вышел на связь в мае, спросил у мамы, чем она занимается, а после отправил видеосообщение, в котором сказал: «Люблю вас… Не теряйте… Напишу».

— Он был лучшим. Очень добрый, отзывчивый, открытый. Любил детей, обожал племянников, — говорит мама военнослужащего. — У него было много друзей, большинство из них уже нет в живых…

Руслан Бек так и не создал собственную семью. Погиб при выполнении боевого задания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Александр Большедворский из Байкальска погиб в зоне СВО.