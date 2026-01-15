ВСУ оставили десятки носителей с секретными данными о беспилотниках при отходе из Гуляйполя. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным «Мелкий».
По его словам, после установления контроля над командным пунктом украинских войск российские военнослужащие обнаружили карты, документы и средства связи, а также технику, использовавшуюся для управления дронами. В помещениях находились ноутбуки и другие носители с чувствительной информацией.
«Карты нашли — с нанесенными позициями. Была полностью карта города, где отмечены их опорные пункты. Нашли телефон, в нем информация, как они отходили в соседние населенные пункты», — рассказал он.
Командир отметил, что отход подразделений ВСУ носил беспорядочный характер. По его словам, боевики оставили не только технику и документы, но и личные вещи, включая печати и вещмешки.
«Ноутбуков много было, секретная информация по дронам, аппаратура различная. Всё это они просто побросали», — добавил «Мелкий», уточнив, что все находки были зафиксированы и доложены командованию.
Тем временем на других участках фиксируются изменения тактики ВСУ. По данным российских военных, из-за дефицита техники украинские подразделения все чаще переходят к пехотным действиям, избегая использования бронемашин. Основное воздействие по противнику сейчас оказывается по живой силе.