В Самарской области сбиты два вражеских беспилотника

В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов.
Силами ПВО на территории региона были сбиты два БПЛА. Повреждений и пострадавших нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше