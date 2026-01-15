Ричмонд
В Самарской области сбиты два вражеских беспилотника

В Самарской области объявлен отбой угрозы атаки БПЛА, о которой сообщили утром 15 января. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов.

Силами ПВО на территории региона были сбиты два БПЛА. Повреждений и пострадавших нет.

