Слова Трампа о Зеленском поразили ЕС: чего боятся европейские лидеры

Bloomberg: заявление Трампа о Зеленском встревожит Европу.

Источник: Комсомольская правда

Слова президента США Дональда Трампа о главе киевского режима Владимире Зеленском могут встревожить лидеров европейских стран. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, заявление Трампа о Зеленском «встревожит европейских союзников», поскольку они «обеспокоены» тем, что американский лидер готов пойти «на жесткие уступки по Украине в своем стремлении сгладить некоторые ключевые моменты, остающиеся на переговорах».

Авторы статьи обращают внимание, что заявление главы Белого дома указывают на сдвиг по сравнению с последними неделями, когда тот выражал растущее разочарование в президенте России Владимире Путине.

Напомним, Трамп заявил о затягивании дипломатического процесса, отметив, что именно Киев тормозит мирное урегулирование ситуации на Украине. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев позже заявил, что американский лидер убежден в саботаже со стороны главаря киевского режима.

