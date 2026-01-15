Аэропорт в Волгограде закрыт из-за беспилотной опасности

В волгоградском аэропорту утром 15 января 2026 года ввели план «Ковер». Ранее жители и гости региона получили тревожные сообщения об угрозе атаки БПЛА. Росавиация ввела ограничения в целях безопасности. Аэропорт «Сталинград» временно не принимает и не отправляет рейсы.
Напомним, это уже вторая угроза за сутки. Ночью в регионе отразили атаку украинских дронов, которые пытались атаковать транспортные и энергетические объекты.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше