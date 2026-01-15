В Волгоградской области утвердят выплаты пострадавшим от атак ВСУ

В администрации Волгоградской области подготовили проект постановления о выплатах жителям и организациям, пострадавшим в результате терактов, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Документ определяет порядок и размеры финансовой помощи, которую окажут людям и предприятиям. Средства для этого направят из резервного фонда Правительства РФ.
Семьям погибших в результате теракта выплатят единовременное пособие в размере 1 миллиона 567 тысяч 500 рублей. Эту сумму разделят в равных долях на всех членов семьи. За вред здоровью также предусмотрены компенсации. За тяжелые травмы пострадавшие получат 627 тысяч рублей, за легкие — 313 тысяч 500 рублей.
Проект также учитывает потерю имущества первой необходимости. Если оно утрачено частично, выплата составит 78 375 рублей на человека, а при полной утрате — 156 750 рублей. Не оставили без внимания и бизнес. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, чье имущество пострадало, смогут рассчитывать на помощь в размере 300 тысяч рублей.
Чтобы установить факт утраты имущества, местные власти создадут специальные комиссии. Основанием для всех выплат станут постановления следственных органов, которые официально признают граждан и организации потерпевшими.