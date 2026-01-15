В Башкирии отменили режим «Беспилотной опасности», который был введен сегодня утром. Ограничение из-за угрозы атаки БПЛА действовало с 10:33. Ранее жителям региона советовали держаться подальше от открытых мест и не подходить к окнам в помещениях.
Также сегодня, 15 января, на территории республики наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше