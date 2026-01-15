Ричмонд
В Башкирии отменили режим «Беспилотной опасности»

Особый режим сняли через несколько часов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии отменили режим «Беспилотной опасности», который был введен сегодня утром. Ограничение из-за угрозы атаки БПЛА действовало с 10:33. Ранее жителям региона советовали держаться подальше от открытых мест и не подходить к окнам в помещениях.

Также сегодня, 15 января, на территории республики наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

