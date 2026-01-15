ВС РФ за сутки поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах», — говорится в сообщении.