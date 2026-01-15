Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Южной» группировки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, из них четыре иностранного производства, а также13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.