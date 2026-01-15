Ричмонд
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне работы группировки «Запад»

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, Петровка, Грушевка, Благодатовка, Моначиновка и Купянск-Узловой в Харьковской области.

«Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.