Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Восток»

«ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия, из них два — западного производства», — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника.
«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Риздвянка, Зализничное, Терноватое, Лесное, Барвиновка и Жовтневое Запорожской области», — подчеркнули в военном ведомстве.