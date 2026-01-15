ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево Донецкой народной республики, Новопавловка, Просяная, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.