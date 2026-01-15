Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Башкирией сбили три беспилотника

Об этом сообщили в Минообороны РФ.

Источник: AP 2024

Сегодня, 15 января, в небе над Башкирии с 10 до 14 часов средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего за это время перехватили и уничтожили восемь БПЛА. Также два над Ростовской областью, столько же — над Самарской и один над Белгородской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше