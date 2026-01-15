В небе над Башкирией сбили три беспилотника

Сегодня, 15 января, в небе над Башкирии с 10 до 14 часов средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего за это время перехватили и уничтожили восемь БПЛА. Также два над Ростовской областью, столько же — над Самарской и один над Белгородской областью.
