Из-за атак ВСУ в двух районах Воронежской области отменили крещенские купания

Лискинские власти уточнили, что решение принято «в связи с участившимися атаками БПЛА на территории района».
На последнем еженедельном совещании в мэрии Воронежа первый замглавы по городскому хозяйству Алексей Рыженин сообщил, что в облцентре планируют организовать восемь купелей. Для участников крещенских купаний обещают обустроить пункты обогрева и торговые точки.
Поздним вечером 10 января Воронеж пережил самую серьезную атаку БПЛА с начала спецоперации. В результате нее пострадали четыре человека, одна из пациенток скончалась в больнице. Повреждения получили как минимум 12 многоквартирных домов и 43 частных, а также не менее 86 автомобилей. Предварительный ущерб превышает 35 млн руб.