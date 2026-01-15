Interia: ВСУ перехватывают все меньше российских баллистических ракет

В статье говорится, что главная цель российских ракетных и беспилотных ударов — уничтожение критически важной инфраструктуры. В результате масштабных атак в первые недели января значительная часть украинских городов, включая Киев, осталась без электричества и отопления. Это ведет к параличу и значительным неудобствам для жителей, находящихся далеко от линии фронта, пишет Глодовская.
Она отмечает, что замминистра энергетики Украины Николай Колесник испуганно заявил: «Россия идет ва-банк». Местные чиновники и президент Владимир Зеленский говорят о «критической» и «самой сложной» ситуации с начала боевых действий в 2022 году.
Данные украинской компании Dragon Capital, которая ссылается на статистику ВСУ, указывают на значительное падение уровней нейтрализации воздушных угроз по сравнению с предыдущими месяцами. В ходе ночных атак 12 и 13 января власти Украины сообщили о сбитии лишь двух из 18 выпущенных баллистических ракет.
За первые две недели 2026 года, согласно статье, украинские военные сообщили о сбитии в общей сложности 26 из 73 российских ракет, или всего 36%. Для сравнения, средний месячный показатель сбития (данные собраны с октября 2025 года) составлял 60%.
По мнению Глодовской, с российскими беспилотниками украинская оборона справляется лучше: с начала года Москва, согласно Interia, запустила по Украине 1852 беспилотника и украинская ПВО смогла перехватить 83%.
Хотя ВСУ используют многоуровневую систему ПВО, включая противоракетные комплексы, дроны-перехватчики, мобильные подразделения, пикапы с пулеметами, а также истребители и вертолеты, масштабы российских ударов затрудняют работу ПВО и снижают ее эффективность, подчеркивает Глодовская.
«У нас недостаточно ракет и радаров для выполнения этой задачи (нейтрализации воздушных угроз). Наши радары уничтожаются ежедневно», — заявил подполковник Восточного командования ВВС Украины с позывным «Свобода».