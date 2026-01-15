Главное из брифинга Минобороны 15 января 2026 года: последние новости на сегодня

«Север» продвигается в Сумский и Харьковской областях
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районе населенных пунктов Хотень и Мирополье Сумской области, а также три бригады в районе населенных пунктов Волчанские Хутора, Тихое и Великий Бурлук Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: более 240 военнослужащих, боевая бронированная машина, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада материальных средств.
Группировка «Запад» заняла новые рубежи
Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и города Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 28 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Новотроицкое, Закотное и Константиновка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 185 человек. Также противник лишился двух танков, шести боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, склада боеприпасов и склада материальных средств.
«Центр» противостоит ВСУ в ДНР и Днепропетровской области
За сутки подразделения «Центра» атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево ДНР, Новопавловка, Просяная, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 400 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам в районах шести населенных пунктов Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия, из них два западного производства», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар трем бригадам противника в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 50 украинских боевиков, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиационных бомб;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 265 БПЛА самолетного типа.