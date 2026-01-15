Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 15 января 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 15 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» продвигается в Сумский и Харьковской областях

Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районе населенных пунктов Хотень и Мирополье Сумской области, а также три бригады в районе населенных пунктов Волчанские Хутора, Тихое и Великий Бурлук Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: более 240 военнослужащих, боевая бронированная машина, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» заняла новые рубежи

Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и города Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 28 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Новотроицкое, Закотное и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 185 человек. Также противник лишился двух танков, шести боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, склада боеприпасов и склада материальных средств.

«Центр» противостоит ВСУ в ДНР и Днепропетровской области

За сутки подразделения «Центра» атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево ДНР, Новопавловка, Просяная, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 400 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам в районах шести населенных пунктов Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия, из них два западного производства», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар трем бригадам противника в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 50 украинских боевиков, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • пять управляемых авиационных бомб;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 265 БПЛА самолетного типа.

