Танк Т-80БВМ группировки «Север» нанес удары по позициям ВСУ под Харьковом. Видео

Танкисты группировки «Север» уничтожили замаскированный пункт управления дронами ВСУ на Харьковском направлении. По данным Минобороны, за последние сутки на данном участке и в Сумской области противник потерял свыше 240 военнослужащих и значительное количество техники.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанес удары по замаскированным блиндажам и пунктам управления беспилотниками ВСУ на Харьковском направлении. Кадры боевой работы распространила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, танковые экипажи привлекаются для поражения целей, выявленных в ходе воздушной разведки. Корректировка огня осуществляется операторами беспилотников в режиме реального времени.

Танкисты ведут огонь с открытых точек или из-за рельефа местности. На видео Т-80БВМ точным ударом уничтожает пункт управления БПЛА и живую силу врага. После выполнения задачи экипаж немедленно меняет позицию.

По уточненным данным Минобороны, за сутки группировка «Север» улучшила положение на Харьковском и Сумском направлениях. ВСУ потеряли более 240 человек, бронемашину, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и два склада.

