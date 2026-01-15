Танк Т-80БВМ группировки «Север» нанес удары по позициям ВСУ под Харьковом. Видео

Экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанес удары по замаскированным блиндажам и пунктам управления беспилотниками ВСУ на Харьковском направлении. Кадры боевой работы распространила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, танковые экипажи привлекаются для поражения целей, выявленных в ходе воздушной разведки. Корректировка огня осуществляется операторами беспилотников в режиме реального времени.
Танкисты ведут огонь с открытых точек или из-за рельефа местности. На видео Т-80БВМ точным ударом уничтожает пункт управления БПЛА и живую силу врага. После выполнения задачи экипаж немедленно меняет позицию.
По уточненным данным Минобороны, за сутки группировка «Север» улучшила положение на Харьковском и Сумском направлениях. ВСУ потеряли более 240 человек, бронемашину, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и два склада.