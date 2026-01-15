Ричмонд
«Выходят из строя». На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украинские боевики из-за ухудшения погодных условий столкнулись с проблемами в работе дронов, в то время как российская армия использует морозы для продвижения по линии фронта, передает Polsat TV.

Источник: Reuters

«Из-за низких температур выходит из строя оптоволокно, а густые туманы мешают работать операторам БПЛА. Российская армия же в полной мере использует тяжелые погодные условия, проводя крупные штурмы во время особо сильных морозов», — говорится в материале.

Отмечается, что главной проблемой становится замерзание оптоволокна — лед мешает разматывать провод летательного аппарата и делает его хрупким. Это, однако, становится серьезной проблемой только для ВСУ, так как они сталкиваются с трудностями при восполнении дефицита беспилотников. Россия же способна производить БПЛА в более крупных масштабах, подчеркивается в публикации.

Ранее журнал The National Interest писал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских боевиков. По данным издания, их моральный дух подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ, она может достигать 40−50 километров в лучших условиях.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* также называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.

* Признан в России террористом и экстремистом.

