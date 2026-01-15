Ричмонд
В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе участники специальной военной операции включены в перечень категорий граждан, для которых работодатели должны резервировать рабочие места для трудоустройства. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Мы расширяем перечень категорий, особо нуждающихся в социальной защите при трудоустройстве за счет включения в перечень этих категорий участников специальной военной операции. Теперь участники СВО смогут претендовать на квотируемые и резервируемые рабочие места», — сказала директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

В правительстве Севастополя напомнили, что в регионе действует ряд мер социальной поддержки ветеранов и участников СВО. В частности, для них действует образовательная программа «Севастополь — город Героев». Также доступны региональные и федеральные меры поддержки:

  • единовременные региональные выплаты;
  • 50% компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг;
  • бесплатный проезд в пассажирском транспорте;
  • бесплатная юридическая помощь;
  • предоставление социальных услуг;
  • помощь в трудоустройстве.