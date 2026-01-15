В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО

«Мы расширяем перечень категорий, особо нуждающихся в социальной защите при трудоустройстве за счет включения в перечень этих категорий участников специальной военной операции. Теперь участники СВО смогут претендовать на квотируемые и резервируемые рабочие места», — сказала директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.
В правительстве Севастополя напомнили, что в регионе действует ряд мер социальной поддержки ветеранов и участников СВО. В частности, для них действует образовательная программа «Севастополь — город Героев». Также доступны региональные и федеральные меры поддержки:
- единовременные региональные выплаты;
- 50% компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг;
- бесплатный проезд в пассажирском транспорте;
- бесплатная юридическая помощь;
- предоставление социальных услуг;
- помощь в трудоустройстве.