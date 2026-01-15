В Харькове прогремели взрывы

«Взрывы в Харькове», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Харькове на Украине, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Взрывы в Харькове», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.