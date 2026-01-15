Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области двое сотрудников аптечной сети погибли при атаке украинского дрона

В Запорожской области двое сотрудников аптечной сети стали жертвами атаки украинского беспилотника. Автомобиль с партией медикаментов попал под удар в Пологовском округе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Пологовском муниципальном округе Запорожской области в результате удара украинского беспилотника погибли двое сотрудников государственной аптечной сети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

БПЛА ВСУ атаковал гражданский автомобиль в районе села Басань, который вез партию необходимых лекарств в аптечный пункт города Пологи. В результате прямого попадания погибли водитель транспортного средства и грузчик-экспедитор.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших сотрудников. Евгений Балицкий подчеркнул, что власти окажут семьям жертв атаки всю необходимую помощь и поддержку.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше