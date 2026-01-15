В Запорожской области двое сотрудников аптечной сети погибли при атаке украинского дрона

В Пологовском муниципальном округе Запорожской области в результате удара украинского беспилотника погибли двое сотрудников государственной аптечной сети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
БПЛА ВСУ атаковал гражданский автомобиль в районе села Басань, который вез партию необходимых лекарств в аптечный пункт города Пологи. В результате прямого попадания погибли водитель транспортного средства и грузчик-экспедитор.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших сотрудников. Евгений Балицкий подчеркнул, что власти окажут семьям жертв атаки всю необходимую помощь и поддержку.