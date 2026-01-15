В Прикамье похоронили погибшего на СВО отца девяти детей Сергея Патракова

Сергей Патраков родился 16 ноября 1971 года в Темиртау Казахской ССР. После срочной службы в погранвойсках работал в Почте России и Сепычевском совхозе. Создал свою большую семью. Вместе с женой Юлией Ивановной поднял на ноги девять детей — дочерей Екатерину, Дарью, Эльвиру, Марию, Елизавету и Анастасию, а также сыновей Антона, Илью и Михаила. В зоне проведения СВО Сергей Федорович проходил службу наводчиком. Погиб 11 марта 2025 года.