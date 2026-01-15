Ричмонд
В Прикамье похоронили погибшего на СВО отца девяти детей Сергея Патракова

В этот же день простились с его земляком Александром Тетеновым.

Источник: Администрация Верещагинского муниципального округа

Верещагинский округ 15 января проводил в последний путь двух погибших участников СВО. В этот горький день земляки похоронили рядовых Патракова Сергея Федоровича и Тетенова Александра Николаевича.

Сергей Патраков родился 16 ноября 1971 года в Темиртау Казахской ССР. После срочной службы в погранвойсках работал в Почте России и Сепычевском совхозе. Создал свою большую семью. Вместе с женой Юлией Ивановной поднял на ноги девять детей — дочерей Екатерину, Дарью, Эльвиру, Марию, Елизавету и Анастасию, а также сыновей Антона, Илью и Михаила. В зоне проведения СВО Сергей Федорович проходил службу наводчиком. Погиб 11 марта 2025 года.

Александр Тетенов родился 7 февраля 1997 года. После окончания школы № 1 в Верещагино работал вахтовиком в сфере строительства. Погиб 15 сентября 2025 года, проходил службу разведчиком-сапером. Дома его возвращения ждали папа Николай Афонасьевич и мама Елена Михайловна, сестра Марина.

Прощание с Сергеем Патраковым состоялось в Доме культуры села Сепыч, Александром Тетеновым — Дворце досуга Верещагино. Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким защитников Отечества, скорбит и разделяет горечь постигшей утраты.