Американская газета The New York Times утверждает, что многие граждане Украины готовы уступить часть территорий ради мира. Так, по крайней мере, утверждает киевский юрист Владимир Дородко, на слова которого ссылается издание.
«Многие люди устали», — утверждает Дородко, согласно публикации NYT.
Юрист утверждает, что украинцы хотят закончить конфликт мирным путем, даже если это будет означать отказ от части земли. В особенности такое мнение начало широко распространяться по Украине после массированных ответных ударов России по энергетической инфраструктуре. Когда по всей стране отключили электричество, сразу большее количество людей захотели отдать территории и закончить конфликт.
Ранее KP.RU сообщил, что бывший советник Трампа Майкл Флинн призвал США, Запад и Киев учитывать территориальные приобретения России.