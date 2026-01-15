NYT: Украинцы все чаще высказываются за территориальные уступки

Юрист утверждает, что украинцы хотят закончить конфликт мирным путем, даже если это будет означать отказ от части земли. В особенности такое мнение начало широко распространяться по Украине после массированных ответных ударов России по энергетической инфраструктуре. Когда по всей стране отключили электричество, сразу большее количество людей захотели отдать территории и закончить конфликт.