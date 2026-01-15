Глава управы Белгорода погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО

«При исполнении боевых задач в зоне СВО героически погиб наш коллега и товарищ — глава управы № 10 департамента по развитию городских территорий, Алексей Александрович Везенцев… Полгода назад Алексей Александрович принял решение — встать на защиту Родины с оружием в руках и подписал контракт с Минобороны. Он ушёл на передовую так же, как и работал — без лишних слов, по зову долга», — написал Демидов в Telegram-канале.
По словам градоначальника, Везенцев возглавлял управу № 10 департамента по развитию городских территорий с 2021 года. Как отметил мэр, он самоотверженно работал на благо города, особенно в тяжёлые дни 2024 года, помогая восстанавливать Белгород после ударов ВСУ.
«Мы всегда будем помнить его мужество, ответственность и преданность родному городу. От себя лично, от всего нашего коллектива и от всех белгородцев выражаю самые глубокие и искренние соболезнования его семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами», — отметил Демидов.