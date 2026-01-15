Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника

Всего над российскими регионами уничтожили девять БПЛА. Как ранее писал «Ъ-Ростов», над Ростовской областью сегодня днем, 15 января, были перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
