Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника

Над акваторией Азовского моря в период с 16:00 до 20:00 были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два дрона, сообщается в сводке Минобороны России.

Источник: Коммерсантъ

Всего над российскими регионами уничтожили девять БПЛА. Как ранее писал «Ъ-Ростов», над Ростовской областью сегодня днем, 15 января, были перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

