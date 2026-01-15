«ВХ»: в зоне СВО замечены модернизированные российские «Панцири-С1М»

В зоне специальной военной операции были замечены модернизированные российские зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С1М» с комбинированным боекомплектом, как сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что данные комплексы оснащены как стандартными двухступенчатыми зенитными ракетами 57Э6, которые имеют скорость полета до 4700 км/ч и дальность действия до 20 км, так и новыми двухступенчатыми ракетами 57Э6М. Последние обладают гиперзвуковой скоростью 6120 км/ч, дальностью свыше 35 км и могут поражать цели на высоте около 18−20 км.
Кроме того, модернизированные комплексы получили новый радар наведения 1РС2−3, который в два раза мощнее предыдущего и использует отражательную фазированную антенную решетку. Стандартная версия комплекса могла обнаруживать снаряды GMLRS системы HIMARS на расстоянии около 12 км и сбивать их на дистанции 5−8 км, а «Панцирь-С1М» способен обнаруживать их на расстоянии около 20 км и сбивать на дистанции 13 км.
Также отмечается, что новая зенитная ракета теперь оснащена кинетической боевой частью «Завеса», что позволяет поражать цели методом прямого попадания. Благодаря увеличенной скорости ракеты 57Э6М, огневая производительность комплекса возросла. Комплекс продолжает использовать оптико-электронный модуль 10ЭС1, который обеспечивает дополнительный целевой канал и повышает помехозащищенность.
По данным источников канала, эти комплексы могут эффективно противостоять широкому спектру средств воздушного нападения, включая крылатые ракеты Storm Shadow, JASSM-ER, ракеты ATACMS и новейшие американские противорадиолокационные ракеты AGM-88G.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.