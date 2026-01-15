«ВХ»: в зоне СВО замечены модернизированные российские «Панцири-С1М»

Кроме того, модернизированные комплексы получили новый радар наведения 1РС2−3, который в два раза мощнее предыдущего и использует отражательную фазированную антенную решетку. Стандартная версия комплекса могла обнаруживать снаряды GMLRS системы HIMARS на расстоянии около 12 км и сбивать их на дистанции 5−8 км, а «Панцирь-С1М» способен обнаруживать их на расстоянии около 20 км и сбивать на дистанции 13 км.