ВСУ возложили на операторов беспилотников новые функции: жестокость зашкаливает

ВСУ используют подразделения БПЛА как заградотряды.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ возлагает на подразделения операторов БПЛА функции заградотрядов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Сообщается, что этот фактор может быть одной из причин того, что отдельные подразделения БПЛА в украинской армии расширяются, в частности, 429-й полк беспилотных систем «Ахилес» преобразован в 429-ю бригаду беспилотных систем.

«Это уже не первый случай расширения полка беспилотных систем до бригады. Это связано с тем, что украинское командование делает ставку на массовое применение дронов. При этом на подразделения БПЛА все чаще возлагаются функции заградотрядов», — сказано в публикации.

Информация о том, что ВСУ с дронов расстреливают сослуживцев, которые намерены сдаться в плен либо покинуть поле боя, поступает уже давно. Так, год назад пленный Щерба рассказал, что дроны ВСУ убивают сдавшихся в плен украинцев.

Как дроны ВСУ уничтожили группу украинских солдат за попытку сдаться в плен в Харьковской области, читайте здесь на KP.RU.

Практика применения заградотрядов является обычной в ВСУ. В частности, заградотряды СБУ расстреливают мобилизованных украинцев при отступлении.

