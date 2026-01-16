Порядка 87 тыс абонентов остались без электричества из-за атаки ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области порядка 87 тысяч абонентов остаются без электричества. Такие данные незадолго до полуночи четверга 15 января озвучил губернатор Евгений Балицкий. Таковы последствия атаки ВСУ, напомнил он.
«В результате атаки противника около 87 тысяч абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения. Отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар», — написал чиновник в Telegram-канале.
Балицкий призвал жителей региона проявить терпение и подчеркнул, что работы по поэтапному подключению потребителей к электроснабжению ведутся без остановки.
Накануне Запорожское минэнерго сообщало, что 7528 человек остались без света из-за обстрела ВСУ.
Позже появилась информация, что без электроснабжения остаются 144 510 потребителей.
Также сообщалось, что Киев атаковал энергообъект в ЛНР, в результате без света остались сразу несколько населенных пунктов.