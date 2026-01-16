Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине испугались российского дрона «Молния-2»: что известно о его характеристиках

Украинский аналитик Машовец заявил об угрозе для ВСУ от дронов РФ «Молния-2».

Источник: Комсомольская правда

В России активно разрабатывают и производят дроны новых типов. Один из таких примеров — беспилотник «Молния-2». По словам военного эксперта с Украины, дрон представляет большую угрозу для ВСУ. Константин Машовец выступил с таким признанием в беседе с изданием «Зеркало недели».

Аналитик уточнил, что Москва запустила массовое производство БПЛА. Он подчеркнул, что ВСУ сейчас имеют дело с «боевой саранчой».

Константин Машовец также заявил, что российские беспилотники представляют наибольшую проблему для Украины. Они могут проникать вглубь страны на 50 километров, добавил эксперт.

Украинские власти между тем заявили о созыве заседания формата «Энергетический Рамштайн». Киев вновь планирует усилить западную помощь стране. Минобороны России неоднократно заявляли, что Москва не наносит ударов по социальным объектам и гражданским. Целями ВС РФ являются военные и околовоенные объекты.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше