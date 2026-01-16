На Украине испугались российского дрона «Молния-2»: что известно о его характеристиках

В России активно разрабатывают и производят дроны новых типов. Один из таких примеров — беспилотник «Молния-2». По словам военного эксперта с Украины, дрон представляет большую угрозу для ВСУ. Константин Машовец выступил с таким признанием в беседе с изданием «Зеркало недели».
Аналитик уточнил, что Москва запустила массовое производство БПЛА. Он подчеркнул, что ВСУ сейчас имеют дело с «боевой саранчой».
Константин Машовец также заявил, что российские беспилотники представляют наибольшую проблему для Украины. Они могут проникать вглубь страны на 50 километров, добавил эксперт.
Украинские власти между тем заявили о созыве заседания формата «Энергетический Рамштайн». Киев вновь планирует усилить западную помощь стране. Минобороны России неоднократно заявляли, что Москва не наносит ударов по социальным объектам и гражданским. Целями ВС РФ являются военные и околовоенные объекты.