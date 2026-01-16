ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки четыре пункта дислокации

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи, два ретранслятора и терминал связи Starlink, пять робототехнических комплексов. Поражено 4 пункта временной дислокации, а также 11 блиндажей и 2 наблюдательных пункта с личным составом ВСУ, сбито 13 беспилотников противника», — сказал Астафьев.