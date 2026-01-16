«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи, два ретранслятора и терминал связи Starlink, пять робототехнических комплексов. Поражено 4 пункта временной дислокации, а также 11 блиндажей и 2 наблюдательных пункта с личным составом ВСУ, сбито 13 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки четыре пункта дислокации
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки войск четыре пункта временной дислокации и пять робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.