Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки четыре пункта дислокации

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки войск четыре пункта временной дислокации и пять робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи, два ретранслятора и терминал связи Starlink, пять робототехнических комплексов. Поражено 4 пункта временной дислокации, а также 11 блиндажей и 2 наблюдательных пункта с личным составом ВСУ, сбито 13 беспилотников противника», — сказал Астафьев.