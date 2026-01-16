ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Запад» 54 тяжелых квадрокоптера

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 21 БПЛА самолетного типа и 54 тяжелых боевых квадрокоптера противника», — информировал Бигма.
Кроме того, по его данным, за сутки уничтожены 4 станции спутниковой связи Starlink и 41 пункт управления беспилотной авиацией, а также 4 наземных робототехнических комплекса ВСУ.
