Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли от действий группировки «Восток» восемь пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» восемь пунктов управления беспилотной авиацией и пять станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял два бронетранспортера M113, пять боевых бронированных машин, в числе которых одна “Козак” и одна “Новатор”, самоходную артиллерийскую установку AS-90, две буксируемые гаубицы, в том числе М198, 11 автомобилей, два пункта боепитания, пять станций спутниковой связи Starlink, четыре беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восемь пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше