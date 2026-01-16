ВСУ потеряли от действий группировки «Восток» восемь пунктов управления БПЛА

«В течение суток противник потерял два бронетранспортера M113, пять боевых бронированных машин, в числе которых одна “Козак” и одна “Новатор”, самоходную артиллерийскую установку AS-90, две буксируемые гаубицы, в том числе М198, 11 автомобилей, два пункта боепитания, пять станций спутниковой связи Starlink, четыре беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восемь пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.
