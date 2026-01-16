Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ отразили атаку ударных дронов ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» отразили атаки ударных дронов ВСУ в приграничном районе Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” отразили атаку FPV-дронов и тяжелого боевого квадрокоптера R-18 ВСУ в приграничном районе Харьковской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в ходе одного из дежурств был уничтожен FPV-дрон со спаренной зажигательной и кумулятивной боевой частью. Для его ликвидации были вызваны инженеры-саперы, которые нейтрализовали остатки дрона и его боевую часть накладным зарядом.

Кроме уничтожения беспилотников над своими позициями военнослужащие поражают цели, летящие к соседним подразделениям и в направлении гражданской инфраструктуры.