Бойцы РФ отразили атаку ударных дронов ВСУ в Харьковской области

«Военнослужащие 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” отразили атаку FPV-дронов и тяжелого боевого квадрокоптера R-18 ВСУ в приграничном районе Харьковской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в ходе одного из дежурств был уничтожен FPV-дрон со спаренной зажигательной и кумулятивной боевой частью. Для его ликвидации были вызваны инженеры-саперы, которые нейтрализовали остатки дрона и его боевую часть накладным зарядом.
Кроме уничтожения беспилотников над своими позициями военнослужащие поражают цели, летящие к соседним подразделениям и в направлении гражданской инфраструктуры.