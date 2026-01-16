Бойцы РФ отразили атаку ударных дронов ВСУ в Харьковской области

В ведомстве рассказали, что в ходе одного из дежурств был уничтожен FPV-дрон со спаренной зажигательной и кумулятивной боевой частью. Для его ликвидации были вызваны инженеры-саперы, которые нейтрализовали остатки дрона и его боевую часть накладным зарядом.