РСЗО «Ураган» группировки «Днепр» уничтожила пункт дислокации ВСУ у Орехова

«На ореховском направлении в Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Ураган” 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Днепр” нанес массированное огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что в результате удара было уничтожено до взвода пехоты противника.
«Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени при помощи подразделения беспилотных систем (БПС), оснащенного беспилотными летательными аппаратами», — добавили там.