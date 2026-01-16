Бойцы «Центра» уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

Там рассказали, что стрельба велась с закрытой огневой позиции на дальности свыше 17 км с корректировкой огня расчетами разведывательных беспилотников, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов. После поражения цели артиллеристы замаскировали орудие и укрылись в блиндаже. «Орудие противокорабельное, но как показала практика — довольно неплохо работает и по сухопутным целям», — поделился командир орудия с позывным Фома.