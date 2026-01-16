Ричмонд
Российские дроны «Молния-2» отработали по ВСУ: что известно об итогах операции

Минобороны: беспилотники типа «Молния-2» уничтожили переправу ВСУ через Оскол.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 16 января ВС России нанесли успешные удары по украинским военным объектам. Бойцы уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол. Атака совершена с помощью дронов типа «Молния-2». Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

Как рассказал оператор БПЛА 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона группировки «Запад» с позывным «Егерь», перед ВС РФ стояла задача уничтожить понтонную переправу, развернутую через Оскол. Задача выполнена успешно.

«Расчет БПЛА самолетного типа “Молния-2” войск беспилотных систем… сорвал ротацию формирований ВСУ в Купянском районе Харьковской области», — говорится в материале МО.

Украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что дрон «Молния-2» представляет большую угрозу для ВСУ. Он уточнил, что Москва запустила массовое производство БПЛА. Теперь ВСУ сейчас имеют дело с «боевой саранчой».

